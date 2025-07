Dazi, Biancofiore: dettaglio accordo Usa-Ue può fare differenza. Scongiurata guerra commerciale. Opposizione delira

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

“Gli osservatori più seri, che per fortuna esistono ancora, così come la quasi totalità degli imprenditori italiani, fanno notare che l’accordo sui dazi va valutato compiutamente nei suoi dettagli, perché quello approvato è solo un accordo quadro, con cui si stabilisce che l’aliquota dei dazi per i Paesi Ue non supererà il 15% essendo caduta l’idea di portarli al 30%. Mica poco. Il dettaglio dei dazi da applicare alle varie merci esportate si sta scrivendo in queste ore in un serrato confronto Usa-Ue. Ed è qui che si può fare la differenza, magari prevedendo esenzioni o riduzione delle aliquote. Ma le opposizioni in Italia si dilettano a chi fa più cagnara, a prescindere dai contenuti, sperando di mettere in difficoltà il nostro governo. Ovviamente li lasciamo ai loro deliri. Intanto, in attesa dei dettagli su cui ci sarà da lavorare e da battersi, prendiamo il buono che c’è che non è poco. Ossia una ritrovata stabilità di rapporti transatlantici e l’aver scongiurato una guerra commerciale che avrebbe avuto esiti devastanti per l’economia europea e italiana in particolare. Ringraziamo il governo italiano e il premier Giorgia Meloni che hanno lavorato e continuano a farlo in queste ore alacremente per tutelare le nostre produzioni con un’azione politica determinata sempre a fianco delle nostre imprese, quelle che fanno Pil e occupazione”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Coraggio Italia, Udc, Maie.