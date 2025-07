(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

Contratti. Marinelli (CISL FP): "Bene la firma sul ccnl dirigenza funzioni

centrali 2022–2024. Ora subito atto di indirizzo per il nuovo triennio”

Roma, 29 luglio 2025 – “La firma del contratto dell’area della dirigenza

delle Funzioni Centrali 2022–2024 consente di recuperare il ritardo fin qui

accumulato, con l’impegno comune di Aran e delle organizzazioni sindacali

firmatarie di sollecitare il Ministro per la Pubblica Amministrazione a una

rapida definizione dell’atto di indirizzo per il triennio 2025–2027”.

Lo dichiara il Segretario Generale Aggiunto della CISL FP, Angelo

Marinelli, al termine della trattativa in sede Aran, per il nuovo contratto

della dirigenza pubblica di Ministeri, Agenzie, Enti Pubblici non Economici

e Organi dello Stato.

“La somma delle risorse già stanziate dal Governo per i due rinnovi

consente infatti di raddoppiare gli aumenti, pari al 6% delle retribuzioni,

distribuiti con questo contratto. Un segnale concreto – prosegue – che va

dato subito, senza ulteriori attese, per sostenere chi è alla guida delle

strutture pubbliche del nostro Paese”.

“Dirigenti e professionisti risultano essenziali per il rilancio delle

pubbliche amministrazioni e per questo è necessario continuare l’azione di

tutela e valorizzazione del loro operato, sia a livello contrattuale che

legislativo. Servono reali opportunità di carriera per i professionisti e

condizioni che consentano ai dirigenti di esercitare pienamente la propria

responsabilità gestionale, superando un modello ancora troppo legato

all’adempimento formale. Dobbiamo rafforzare il collegamento fra

produttività, qualità dei servizi e incentivi economici e professionali,

puntando su un’amministrazione che migliori davvero la vita di cittadini e

imprese”, conclude il Segretario Marinelli.

