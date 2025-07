Comunicato stampa: Bottega d’Arte Werther Morigi “Salsedine: l’Arcano delle Saline” dal 2 al 31 Agosto 2025.

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

“Salsedine: l’Arcano delle Saline”

dal 2 al 31 Agosto 2025

Locations centro –Studio storico del Maestro Viale Leopardi

MILANO MARITTIMA

Nel quadro della Settantaquattresima Mostra Estiva. WERTHER MORIGI “Salsedine: l’Arcano delle Saline”

Correlata alla Antologica del Luglio scorso al Magazzino de Sale, più di venti opere di quella rassegna vengono

esposte e presentate in alcuni locali del centro e allo Studio Storico del Maestro in viale Leopardi a Milano

Marittima. Le opere; tre olii speziati e diciotto affreschi su tela, abbracciano un arco di lavoro di mezzo secolo,

compendiati da foto, documenti, scritti dei “grandi” che seguirono WERTHER MORIGI (1915-1990) nei

luoghi, stagioni, segreti delle Saline di Cervia.

Sito internet: http://www.werthermorigi.it

TESTO CRITICO A CURA DELLA BOTTEGA D’ARTE

L’esposizione targata Bottega d’Arte è allestita a Milano Marittima dell’inquilino dello Studio Storico di

WERTHER MORIGI di viale Leopardi visibile fino al 31 Agosto, per appuntamento. Raccoglie più di venti

opere attraverso un nucleo di dipinti mai visti prima, risalendo al periodo 1939-1989, in cui l’artista di adozione

cervese, “viveva” nelle saline per coglierne gli aspetti introspettivi ed esoterici. La virginea aspirazione dell’arte

è produrre memoria e Morigi è qualcuno che porta con sé segni strani, colori impossibili, li adora, li abbandona,

si ferma e riparte nella primordiale fatica di stimolare significati, sviluppando la coscienza di chi l’ammira. Il

pittore realizza un unicum tematico attraverso tecniche che vanno dall’olio speziato all’affresco su teleri, con

l’uso di innumerevoli sostanze cromatiche naturali che rinveniva in questi luoghi e creava nella sua officinastudio. In queste sue Saline s’intrecciano percezioni visive, tattili, echi di sapori e saperi, odori, musiche.

L’introduttivo titolo della rassegna: Salsedine, l’Arcano delle Saline, invita ad ascoltare il silenzio di questo

luogo attraverso l’immagine. Poiché l’orecchio è silente quando anela percepire il suono, altresì l’occhio è

deserto se vuole amare i colori. Edificare emozioni è l’imperativo essenziale di WERTHER MORIGI attraverso

vasche d’acqua di mare quasi sospese, pozze racchiuse da erbe rare, antiche torrette di guardia, intime capanne

da lavoro e riposo, colline e montagne di oro niveo. Le sue Saline sono porte che aprono a misteri e realtà, alla

“semina” dei grani che quella luce pervade di sublime energia ed incarna nell’eterno di ogni miracolo

quotidiano. Il sole che arrossendo al vespro dà appuntamento alla luna per mediare il sonno, germinerà

l’ennesimo domani. Nella semina salmastra della sua pittura, mille metafore, colori, segni magicano l’arcano

che WERTHER MORIGI ci svela.