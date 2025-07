AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 30 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

AULA

📌9.30 e 16.15

Esame Decreto comparti produttivi

Seguito mozioni spese militari

📌15 Question time con i ministri: Ciriani, Giorgetti, Valditara, Locatelli e Pichetto Fratin

COMMISSIONI

📌8.30_InsularitàAudizione, in videoconferenza, dell’Assessore alla salute della Regione siciliana, Daniela Faraoni. 📌9_Affari costituzionali Camera e Esteri-Difesa Senato Seguito audizione Riccardo Guariglia, Segretario generale del Ministero degli affari esteri su modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri

📌11_Ambiente_Audizioni su istituzione del Parco nazionale del Monte Conero (WWF; Assessore all’ambiente della regione Marche; Presidente dell’Ente parco regionale del Conero; Sindaco di Ancona, Vicesindaco di Camerano, Sindaco di Numana, Sindaco di Sirolo; Legambiente)

📌12_Affari costituzionali_ Audizioni su riordino polizia locale (CISL Funzione pubblica e APLRER-Associazione Polizia Locale Regione Emilia Romagna)

📌13.50_Finanze_ Audizione Conferenza regioni e province autonome su tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale

📌14_Esteri Camera e Senato_ Audizione del Coordinatore della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei, Min. plen. Fabrizio Saggio

📌14.30_Periferie_Audizione di Marco Villani, vicesegretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente del gruppo di monitoraggio del Programma straordinario per le periferie

📌15.45_Copasir_ Audizione dell’Amministratore delegato e Direttore generale di MBDA Italia, Lorenzo Mariani.

📌18 o dopo voto del pomeriggio in Aula_Commissione Covid_Esame testimoniale del dottor Vincenzo Lo Cascio, già direttore dell’Ufficio centrale lavoro detenuti del Ministero della giustizia, attualmente distaccato presso le Nazioni Unite.

EVENTI

📌13 – Aula della Commissione Ambiente – presentazione del Rapporto sullo stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione PNRR

📌15 Sala della Regina – Convegno, “Iran: dalla crisi alla democrazia. La soluzione?”. On. Gruppioni

📌17.30 – Sala Matteotti – Convegno: “Liriche composizioni di Lino Giuliani”. On. Porta

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione del libro “Il Secolo dell’IA” di Lorenzo Basso e Marco Bani. Anna Ascani

📌11.30 Progetto Green per Scuole. Alberto Luigi Gusmeroli

📌14.30 Presentazione Libro: L’amore non può aspettare. Alessandro Caramiello

📌16 Presentazione proposta di legge. Gaetana Russo

📌17.30 Arte e fiscalità: la rivoluzione dell’Iva al 5% Alessandro Amorese

📌19 Presentazione della proposta di legge “Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali d’affezione nonchè per il divieto di utilizzo di farmaci contenenti l’ormone della gonadotropina PMSG”. Eleonora Evi