Straordinario successo per “Progreditur”, il nuovo libro di Alessandro Tartaglione. A settembre la presentazione

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Successo straordinario per il nuovo libro del giornalista *Alessandro

Tartaglione*. A meno di due settimane dall’uscita sono in tantissimi ad

aver acquistato “*Progreditur*” tanto che i punti vendita, in cui il testo

è presente, sono stati più volte approvvigionati dall’editore. Lettori di

tutte le fasce sociali ed età che hanno particolarmente apprezzato, oltre

alle storie narrate, la capacità dell’autore di utilizzare un linguaggio

comprensibile ad un ampio pubblico. La presentazione del libro si terrà

venerdì 12 settembre 2025 alle ore 18.00, nel Palazzo della Cultura “Monte

di Pegni” in via Duomo a Marcianise.

Dopo il grande apprezzamento del suo precedente volume, *Tartaglione *torna

a raccontare personaggi ed episodi riguardanti la sua città patria,

Marcianise, e non solo. Storie conosciute ed approfondite, ma anche scritti

nuovi che l’autore è riuscito a produrre grazie ad un lavoro certosino

realizzato sia attraverso la consultazione di documenti presenti in archivi

storici, biblioteche ed emeroteche, sia mediante la raccolta “sul campo”,

con interviste o attingendo ad esperienze vissute in prima persona.

“Progreditur” è il motto contenuto nello stemma della Città di Marcianise,

una parola che sintetizza il carattere di una comunità che nella sua

storia, tranne inciampi del recente passato, ha sempre saputo guardare al

futuro, camminando nella direzione del proprio progresso civile, economico,

sociale e culturale. La copertina “Sognocittà: aratrum ductum” è stata

realizzata da Luciano Restivo.

È possibile trovare il libro nelle seguenti edicole di Marcianise:* News &

Copy* (via Nicola Gaglione); *Edicola Pontillo* (Corso Matteotti); *Edicola

Laurenza* (Viale della Vittoria). Inoltre il libro è presente anche nella*

Libreria Pacifico di Caserta* (via Alois, 24, nei pressi di Piazza

Vanvitelli). Si fanno, infine, spedizioni in Italia: basta farne richiesta

*Alessandro Tartaglione*, classe 1971, sposato e padre di due figli, vive

da sempre a Marcianise (Caserta). Laureato in Economia presso l’Università

Federico II di Napoli, sin da giovanissimo si appassiona al giornalismo e

alla politica. Fondatore e direttore di varie testate online, è stato più

volte consigliere comunale, oltre a ricoprire la carica di assessore alla

cultura. Dal 1999 lavora nell’ambito dei Beni Culturali, prima alla Reggia

di Caserta e poi al Parco Archeologico di Pompei. Per Wood & Stein ha già

pubblicato “I Love Marcianise Maitant” e “Marcianisano Doc”.