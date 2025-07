(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Il non-mercato genera illegalità. Anche per le droghe legali

La Finanza ha individuato in provincia di Foggia “un imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala” (1).

Non solo quindi i barconi notturni che dall’Albania, e non solo, portano sigarette presunte di marca, ma un mercato nero così massiccio che induce la delinquenza ad organizzarsi come un qualunque banda di narcos che produca cocaina in Colombia o Messico. Chissà da quanto tempo questo opificio industriale era lì e, soprattutto, chissà perché non era stato notato fino ad ora (non era un oscuro scantinato in cui si producono anfetamine e simili).

E’ il campanello d’allarme di un mercato, gestito dalla malavita organizzata, che fa tesoro dei deficit del mercato legale. Deficit favorito dal fatto che oggi le sigarette sono costose, incluse le amate accise, fonte permanente di manovre fiscali che non sanno dove andare a prendere soldi.

Qualcuno dirà che i prezzi alti dei tabacchi sono importanti per scoraggiare il consumo e che i risultati di calo raggiunti fino ad oggi sono dovuti a questi prezzi. Balle!! Gli umani, per drogarsi col tabacco non si scoraggiano certo di fronte ai 5-6 euro, che è il prezzo medio di un pacchetto di sigarette. Se oggi molte persone fumano meno, e la consapevolezza del danno da tabacco ci ha portato al divieto totale di consumo nei luoghi pubblici, non è certo per i pochi euro che si pagano per venti cilindri di droga legale, ma per l’informazione e la diffusa consapevolezza che fa registrare 1 adulto su 4 (in calo) che fuma, mentre tra i giovani i fumatori sono 1 su 3 (in crescita) (2) .

Il risultato, invece, dei prezzi alti è lo spazio che viene offerto alla malavita per insinuarsi.

Come accade con le droghe illegali che – vietate – la malavita si insinua per produzione e offerta.

Il proibizionismo genera sempre mostri, qualunque sia la sua applicazione, per droghe legali e illegali, sui prezzi e sulla produzione.

Abbiamo un qualche legislatore intelligente che, dopo questo smaccato ritrovamento della fabbrica in grande stile nel foggiano, prenda coscienza e sia disposto ad approfondire la questione, e a levare terreno all’illegalità facendo crollare i prezzi dei tabacchi? Unico metodo – non ne vediamo altri – per impedire contrabbando e produzioni illegali.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

