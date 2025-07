CS_Giubileo dei giovani: ospitati a Spoleto i primi pellegrini

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 GIUBILEO DEI GIOVANI: OSPITATI A SPOLETO I PRIMI PELLEGRINI

Previsto l’arrivo di oltre 1300 ragazzi e ragazze. Il primo gruppo è arrivato il 24 luglio dalla Francia

Sono stati accolti a Spoleto i primi pellegrini che parteciperanno al Giubileo dei Giovani, uno dei più grandi eventi dell’Anno Santo 2025 che vedrà la partecipazione di migliaia di giovani provenienti da 146 Paesi, in programma a Roma a partire da oggi, lunedì 28 luglio fino a domenica 3 agosto.

I ragazzi e le ragazze arriveranno a gruppi, sia prima che dopo il Giubileo e saranno ospitati per lo più al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”, allestito appositamente per consentire una accoglienza confortevole e sicura (alcuni pellegrini verranno anche accolti in famiglia).

Nei primi 4 giorni in cui è stato accolto il primo gruppo di giovani provenienti dalla Francia, dal 24 luglio scorso, sono stati impiegati 100 volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, 8 soccorritori, 4 ambulanze e sono stati disponibili per tutte le giornate 1 medico e 1 infermiere specializzati in emergenze e 2 addetti antincendio.

Fino al 9 agosto si prevede l’arrivo di altri gruppi che sosteranno a Spoleto solo per una notte, per un totale di oltre 1300 giovani. Il gruppo più numeroso, circa 450 persone, è atteso per il 4-5 agosto.