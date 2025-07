(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 SICILIA, MORFINO (M5S): ROGHI DOLOSI, FALLIMENTO TOTALE PREVENZIONE. TOLLERANZA ZERO E TRASPARENZA FONDI

“In Sicilia brucia tutto, tranne le responsabilità politiche.” Con queste parole, Daniela Morfino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente alla Camera, interviene sull’ennesima ondata di incendi che sta devastando l’isola. “Nelle ultime 24 ore – prosegue Morfino – si sono sviluppati oltre 380 focolai: un dato allarmante, che non può più essere definito emergenza, ma un disastro annunciato. Tutto questo accade sotto gli occhi di chi dovrebbe intervenire e invece continua a voltarsi dall’altra parte. La matrice dolosa di molti roghi è evidente: i piromani sono criminali ambientali e vanno perseguiti con la massima severità. Ma ancor più evidente è il fallimento totale del sistema regionale di prevenzione e controllo. Chi aveva il dovere di pianificare non lo ha fatto. E chi doveva vigilare, ha guardato altrove. Ogni estate si ripete lo stesso copione: allarmi ignorati, piani di prevenzione inesistenti, personale antincendio insufficiente, mezzi inadeguati e bandi pubblicati fuori tempo massimo. La Regione Siciliana continua a inseguire l’emergenza, senza mai prevenirla. A pagarne le conseguenze sono i cittadini, l’ambiente, l’agricoltura e la biodiversità. È una vergogna politica e istituzionale. In questo scenario drammatico, un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti i volontari che, giorno e notte, lavorano senza sosta per salvare vite umane, abitazioni e patrimoni naturali. Sono loro i veri eroi di questa crisi: il loro coraggio e la loro dedizione rappresentano un esempio per tutti e meritano rispetto, riconoscimento e investimenti strutturali e continuativi. Chi ha responsabilità istituzionali – conclude Morfino – e ha lasciato sola la Sicilia dovrà risponderne davanti ai cittadini.”

Così la capogruppo M5S in Commissione ambiente alla Camera Daniela Morfino.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle