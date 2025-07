(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

M5S: AMBASCIATORI INSEGNANO A MELONI COME SI RAPPRESENTA STATO CON ONORE E DIGNITÀ

Roma, 27 lug. – “Giorgia Meloni ascolti chi ha servito il Paese con onore e oggi le chiede un atto di coraggio e di giustizia: riconoscere lo Stato di Palestina. Quegli ambasciatori stanno insegnando a Meloni cosa significa rappresentare lo Stato con onore e dignità a un governo che si ostina a restare inerte davanti alla tragedia quotidiana, al massacro e al genocidio in atto a Gaza. Questo governo non può continuare a voltarsi dall’altra parte”.

Così i capigruppo M5S in commissione esteri alla Camera e al Senato Francesco Silvestri e Bruno Marton.

