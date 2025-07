(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

IARIA (M5S): MILITARIZZARE VAL DI SUSA NON FA AVANZARE OPERA, MA SOLO SPRECO RISORSE

Roma, 27 lug. – «Sono sempre stato contrario alla violenza, da qualunque parte provenga. Ma ciò che sta accadendo in Val di Susa non è più tollerabile: un intero territorio militarizzato, senza che una opera inutile come questa faccia reali passi avanti. Quello che invece non si ferma è lo spreco di denaro pubblico, che potrebbe essere impiegato su infrastrutture davvero strategiche per il Piemonte». A dichiararlo è il deputato del MoVimento 5 Stelle Antonino Iaria, membro della Commissione Trasporti alla Camera.

«Dalla Linea 2 della metropolitana di Torino – ancora incompleta – fino al potenziamento del Parco Smistamento di Alessandria, sono tante le opere urgenti e sostenibili che attendono finanziamenti. Ma questo governo preferisce alimentare un clima di guerra, come se la militarizzazione e lo scontro permanente fossero una risposta alle criticità di un progetto vecchio, costoso e divisivo come il TAV. Non è questa la strada per costruire consenso né progresso. Chi governa dovrebbe ascoltare i territori, non presidiarli come se fossero zone di frontiera. La Val di Susa non è un nemico interno. È tempo di voltare pagina e investire davvero in infrastrutture utili, sicure e condivise».

Così il deputato M5S Antonino Iaria.

