(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 FLORIDIA (M5S): GOVERNO INTERVENGA SUBITO A TUTELA ITALIANI SEQUESTRATI DA IDF

FLORIDIA (M5S): GOVERNO INTERVENGA SUBITO A TUTELA ITALIANI SEQUESTRATI DA IDF

Roma, 27 lug. – “Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno il dovere di agire immediatamente per proteggere Antonio Mazzeo, attivista messinese, e Antonio La Piccirella, entrambi a bordo della nave Handala diretta a Gaza con aiuti umanitari. La loro missione è pacifica, ma la loro libertà e incolumità insieme a quella degli altri attivisti a bordo è ad altissimo rischio dopo il sequestro da parte dell’esercito israeliano, che continua a violare il diritto internazionale impedendo l’arrivo di soccorsi alla popolazione civile sotto assedio. Mentre anche Paesi come la Francia vanni verso il riconoscimento dello Stato di Palestina, il governo Meloni resta ostinatamente fermo nel negarlo anche di fronte al genocidio in atto. Meloni almeno dimostri di saper tutelare i cittadini italiani in pericolo e agisca con urgenza per fermare queste azioni illegittime. L’Italia ha il dovere di tutelare i propri cittadini e di non voltarsi dall’altra parte di fronte a un’azione illegittima e pericolosa. Serve un intervento diplomatico urgente”.

Così la senatrice M5S Barbara Floridia.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle