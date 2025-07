(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 DIFESA. MARTEDì 29 LUGLIO ALLA CAMERA PRESENTAZIONE DI RUN EX ALTO TROPHY

Si terrà martedì 29 luglio, alle ore 10, nella sala stampa della Camera dei deputati, in via della Missione 4, la presentazione della Marcialonga Running Coop e del “Run Ex Alto Trophy”, riservato a Forze armate, Corpi di Polizia e Associazioni d’Arma italiane ed estere. L’evento si terrà il primo sabato di settembre in Val di Fiemme e Val di Fassa. Alla conferenza stampa promossa dal deputato Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa, interverranno come relatori: il Gen. Enrico Pollini, Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANP d’I), Angelo Corradini, Presidente di Marcialonga, Davide Stoffie, Segretario Generale di Marcialonga, il Gen. Marco Bertolini, Presidente Nazionale dell’ANP d’I, Nicola Trusiani, direttore centro sportivo ANPDI, e William Sanna, Vice direttore Centro Sportivo ANPDI.

