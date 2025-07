(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 Bonelli (AVS): Meloni ascolti l’appello degli ex ambasciatori, riconoscere

la Palestina e sanzionare Netanyahu è un dovere morale

“L’appello dei 34 ex ambasciatori italiani alla presidente Meloni è un atto

di grande responsabilità civile. Quando ex direttori politici della

Farnesina, ex rappresentanti alla Nato, all’UE, in Cina, Regno Unito e

Russia chiedono con forza il riconoscimento immediato dello Stato di

Palestina, vuol dire che l’Italia non può più restare in silenzio.”

Lo scrive in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra

e co-portavoce di Europa Verde

‘ Hanno ragione: ci sono momenti nella storia in cui l’ambiguità diventa

complicità. E su Gaza, quel momento è arrivato. Non ci sono più

giustificazioni né argomenti credibili per difendere l’operato del governo

israeliano. Come denunciano gli ambasciatori, gli esecrabili attacchi di

Hamas del 7 ottobre non hanno più alcuna proporzione né legame con l’orrore

che Israele sta infliggendo alla popolazione civile. Parliamo di

bombardamenti, fame, distruzione sistematica: tutto questo ha il volto

della pulizia etnica, mentre la Corte Internazionale di Giustizia esamina

gli estremi del genocidio.

Il governo Meloni continua a rifiutare il riconoscimento dello Stato di

Palestina e non ha nemmeno il coraggio di sospendere l’accordo di

cooperazione militare con Israele. È una scelta di codardia politica e di

subalternità morale.

Noi di Alleanza Verdi e Sinistra sosteniamo con forza l’appello di questi

ambasciatori: riconoscere la Palestina, sanzionare chi uccide e affama

bambini non è solo un atto simbolico, è una scelta di giustizia, dignità e

pace.” conclude Bonelli.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE