(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 Bonelli (AVS): “Dazi al 15% un danno grave per la nostra economia e

occupazione. Salvini spieghi agli italiani la grande opportunità dei dazi”

“L’accordo tra Donald Trump e Ursula von der Leyen per imporre dazi al 15%

su diversi prodotti europei è un atto di forza che mette in ginocchio

l’economia dell’UE, con effetti devastanti sull’Italia. A rischio ci sono

oltre 700.000 posti di lavoro, di cui più di 100.000 in Italia, nei settori

agroalimentare, automotive e meccanico. Il nostro Paese rischia inoltre di

perdere 23 miliardi di euro di export.

Così, in una nota, Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce di Europa Verde.

Secondo le stime, questa intesa potrà generare un incremento

dell’inflazione tra l’1,5% e il 2,3% in Europa, con ricadute dirette sui

beni di prima necessità e sulle fasce più deboli della popolazione.

E mentre tutto questo accade, Meloni è la prima ad aver promesso a Trump

l’acquisto di gas e armi per decine di miliardi di euro. Il nostro settore

farmaceutico rischia danni gravissimi, perché Trump punta alla

delocalizzazione delle imprese e della produzione negli Stati Uniti.

Dov’è il patriota Salvini, che da vicepremier affermava che i dazi

sarebbero stati una grande opportunità per l’Italia? La realtà è che sono

un enorme regalo agli affari di Trump.

Chi si dice patriota dovrebbe difendere il lavoro italiano, non piegarsi ai

diktat dell’imperatore e predatore americano. Con i nostri soldi e i nostri

lavoratori, finiremo per pagare il debito americano anche attraverso

l’acquisto di armi dall’industria bellica statunitense.”

Conclude Bonelli

