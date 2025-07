(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 PRIDE. CROATTI (M5S): ONDA DI ENERGIA PER COSTRUIRE UNA SOCIETÀ SOLIDALE E INCLUSIVA

RIMINI, 26 lug. – “Il Summer Pride è una manifestazione che ogni anno trasmette sempre più energia, più forza, più gioia e il forte legame con Rimini non può che essere naturale, perfetto, unico.

Ad un mese di distanza dall’importante segnale politico dato dal Pride di Budapest, anche a Rimini e in tante altre città si manifesta per i diritti, contro i divieti e le minacce di repressione di tutti i Viktor Orban che ci governano e contro un disegno eversivo che in Europa deve essere arginato e combattuto. È un momento storico drammatico in cui venti di guerra, bellicismo, pulsioni autoritarie, prepotenza, tentano di plasmare una società contro cui abbiamo il dovere di schierarci, con forza e senza ambiguità.

I Pride sono un’onda di energia straordinaria e potente per costruire un’Europa solidale e inclusiva, contro chi vuole alzare barriere fisiche, sociali e culturali”.

Così in una nota il senatore del M5S Marco Croatti.

