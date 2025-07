NOTA STAMPA – ZANGRILLO: “GUERRIGLIA IN VAL DI SUSA, ATTACCO ALLO STATO. TOLLERANZA ZERO CONTRO I VIOLENTI”

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 ZANGRILLO: “GUERRIGLIA IN VAL DI SUSA, ATTACCO ALLO STATO. TOLLERANZA ZERO CONTRO I VIOLENTI”

«Guerriglia in Val di Susa, attacco allo Stato: serve tolleranza zero contro i violenti. Il progresso non si fermerà e la violenza non avrà mai il sopravvento. L’ennesimo episodio andato in scena oggi, con l’assalto ai cantieri della Tav da parte delle brigate No Tav, è solo l’ultimo di una lunga serie di agguati allo Stato, agli operai che lavorano con serietà e dedizione e alle forze dell’ordine che presidiano il territorio» dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che prosegue:

«Dare fuoco ai container, devastare i mezzi delle imprese, bloccare un’autostrada, lanciare pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine: questo è terrorismo urbano, non dissenso. È un attacco eversivo contro la legalità e la collettività. E come tale va represso con la massima fermezza, senza ambiguità né giustificazioni.

La libertà di manifestare non può trasformarsi in una licenza di distruggere. La stragrande maggioranza dei cittadini conosce il valore strategico della Tav per l’Italia e l’Europa, e non si farà intimidire da frange ideologizzate e violente che vogliono tenere in ostaggio un’intera valle.

Piena solidarietà ai lavoratori costretti a interrompere l’attività, alle imprese colpite e soprattutto alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che anche oggi hanno fronteggiato l’assalto con coraggio e dedizione. A loro va il mio più profondo ringraziamento e il sostegno convinto dello Stato. Con il decreto Sicurezza, il Governo ha dato strumenti chiari per colpire con severità chi aggredisce lo Stato. La risposta sarà sempre netta e decisa. Non faremo mai un passo indietro» conclude il ministro.

