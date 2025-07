(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

MARCHE. BIGNAMI (FDI): SONDAGGI CONFERMANO BUON GOVERNO ACQUAROLI

“I sondaggi confermano che Francesco Acquaroli è davanti con un buon margine rispetto a Matteo Ricci. La cosa non ci stupisce, anzi è l’ennesima conferma del buon governo di Acquaroli e la dimostrazione che i cittadini marchigiani riconoscono e apprezzano il grandissimo lavoro fatto in questi anni dalla giunta di centrodestra. Cosa che sanno anche a sinistra, come dimostra il maldestro tentativo di far circolare un isolato sondaggio, condotto da una sconosciuta società che rileverebbe una sorta di testa a testa. L’obiettivo sarebbe quello di diffondere false informazioni nella speranza che qualcuno abbocchi, negando la buona amministrazione della giunta Acquaroli, i cui risultati, invece, sono sotto gli occhi di tutti ed a prova di smentita”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

