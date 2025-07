GIFFONI, ALOISIO: “NUMERI DA RECORD, GRAZIE A GUBITOSI PER LAVORO SVOLTO, AUGURI AI NUOVI DIRETTORI”

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

“Ringrazio Claudio Gubitosi per aver donato al mondo intero e al settore audiovisivo il Giffoni Film Festival un evento di portata internazionale ma anche un autentico faro nel settore culturale e cinematografico dedicato alle nuove generazioni. Dunque sono certa che sebbene questa sia l’ultima edizione ad aver guidato da Direttore, continuerà a sedere in cabina di regia, continuando a ispirare questo simbolo di innovazione, inclusione e formazione dei più giovani. Non è un caso che anche quest’anno, grazie a Gubitosi, la kermesse abbia raggiunto numeri da record: oltre 30.000 presenze al giorno, quasi un miliardo di contatti raggiunti nel mondo, oltre 900 milioni di visualizzazioni online e ospiti di elevato prestigio come il candidato agli Oscar Tim Burton. Questi dati testimoniano come il Festival sia diventato un punto di riferimento globale, un esempio di come l’arte e il cinema possano unire e ispirare i giovani di tutto il mondo. Pertanto, non posso che augurare il meglio al nuovo Direttore Generale, Jacopo Gubitosi, figlio del fondatore, e al Direttore Artistico Luca Apolito che, sono certa, sapranno guidare il Festival verso nuove sfide, con la stessa passione e dedizione, portando avanti quella missione di educazione ai sogni e ai valori umani che ha sempre contraddistinto il lavoro di Gubitosi”.

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

