Frana Senise 1986: assessore Cupparo

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Assessore Francesco Cupparo

Il ricordo della frana del 26 luglio 1986 a Senise deve trasformarsi in un

impegno di tutti, ciascuno per la propria responsabilità istituzionale e

politica, ad affrontare la messa in sicurezza di tutte le comunità che come

quella di Senise convivono con il dissesto del suolo. Lo dobbiamo prima di

tutto alle vittime e alle famiglie delle vittime di quella tragica frana

che ha sconvolto Senise e alle popolazioni che risiedono nei comuni sempre

a rischio e soprattutto alle giovani generazioni. Nel Piano Strategico

Regionale adottato dalla Giunta ci sono nuove indicazioni e proposte da

seguire per la protezione *idrogeologica*, l’ aumento della fertilità dei

suoli, la tutela dei centri abitati dalle frane. Si tratta di definire con

il protagonismo dei Comuni interessati le misure da attuare individuando le

priorità che tengano conto dei rischi presenti e delle risorse disponibili.