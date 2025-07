[Comune Palermo] Ferro di Cavallo – spiaggia libera Mondello. Revocato divieto di balneazione

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 AREA DELLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE

UFFICIO IGIENE E SANITA’

Via Montalbo, 249 – 90142 Palermo

Ordinanza Sindacale n.

/OS del

Oggetto: Revoca divieto temporaneo di balneazione Comune di Palermo, sbocco Ferro di Cavallo –

Locamare e Spiaggia Libera Mondello.

IL DIRIGENTE

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 133 OS del 23/07/2025 avente ad oggetto: Divieto temporaneo di

balneazione comune di Palermo, sbocco Ferro di Cavallo – Locamare e Spiaggia Libera Mondello.”

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica verbali nn.

409/25 e 410/25 del 25/07/2025 della U.O.S. Microbiologia, con la quale si trasmettono i rapporti

Considerato che i valori riscontrati non risultano più superiori ai valori limite relativi al parametro

Ritenuto per quanto sopra, che occorre procedere alla revoca del divieto temporaneo di balneazione

a tutto il tratto interessato oggetto della superiore verifica, attraverso ordinanza sindacale e

informazione ai bagnanti mediante segnaletica che indichi i divieti di balneazione, ai sensi dall’art.5

e art. 15del D.lgs 116/2008;

Visto il Decreto Interministeriale del 30/03/2010, come modificato dal Decreto Interministeriale del

19 Aprile 2018, che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, e prevede la revoca

del divieto di balneazione solo dopo esiti analitici favorevoli dei campionamenti di controllo, che

attestino il rientro dei valori nei limiti di legge;

Propone, di revocare il divieto temporaneo di balneazione in zona sbocco Ferro di Cavallo –

Locamare di Palermo e spiaggia libera a Mondello fino a nuova disposizione e di disporre che

l’AMAT, coadiuvata dalla Polizia Municipale, provveda alla rimozione, nelle zone

precedentemente interessate alla delimitazione, degli appositi cartelli riportanti la dicitura: “Divieto

Ordinanza Sindacale n. 133 OS del 23/07/2025. Oggetto: Divieto temporaneo di balneazione

comune di Palermo, sbocco Ferro di Cavallo – Locamare e Spiaggia Libera Mondello” presso i

corrispondenti punti di campionamento.

Per IL DIRIGENTE

D.ssa Marina Pennisi

Il Vice Capo di Gabinetto del Sindaco

Dott. Sandro Follari

Firmato da Sandro

Salvatore Follari

Data: 26/07/2025

12:14:12 CEST

L’ASSESSORE

Vista la superiore relazione condivide la proposta,

L’Assessore

Dott. Fabrizio Ferrandelli

Firmato da Fabrizio

Ferrandelli

Data: 26/07/2025

12:14:55 CEST

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;

Visti i verbali del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica come citati in

premessa;

Visto l’art.50 comma 4 del D.L.gs N. 267/2000;

ORDINA

la revoca del divieto temporaneo di balneazione in zona sbocco Ferro di Cavallo – Locamare di

Palermo e spiaggia libera a Mondello, e dispone che l’AMAT, coadiuvata dalla Polizia Municipale,

provveda alla rimozione, nelle zone interessate dalla verifica effettuata dall’Asp, corrispondenti ai

punti di campionamento e di cui ai verbali citati in premessa, degli appositi cartelli riportanti la

dicitura: “Divieto temporaneo di balneazione”.

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo.

Di trasmettere la presente Ordinanza ad AMAT, alla Polizia Municipale, all’Asp 6- Dipartimento di

Prevenzione – Laboratorio di Sanità Pubblica, all’Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente (ARPA Sicilia), all’Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento Regionale

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed

alla Capitaneria di Porto di Palermo.

Si fa carico alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Prof. Roberto Lagalla