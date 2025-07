(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

Bonelli: Venezia per ricchi e un miraggio per i lavoratori? No grazie

l’arte e la bellezza non si comprano

“Le dichiarazioni del presidente dell’Associazione Piazza San Marco,

secondo cui i turisti “che non spendono” andrebbero fatti pagare 100 euro

per entrare in città, rappresentano l’ennesima deriva di chi pensa che

l’arte e la bellezza possano essere ammirate solo dai ricchi e non dai

lavoratori. “

Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato AVS che prosegue:

“Siamo di fronte a una visione pericolosa: quella che immagina Venezia come

uno spazio esclusivo, riservato a chi ha i soldi, mentre a lavoratori,

famiglie e studenti verrebbe negato il diritto di vivere, anche solo per un

giorno, la bellezza di una delle città più straordinarie del mondo.

Un paradosso per cui Venezia può essere “comprata” per 50 milioni di euro

da Jeff Bezos, che organizza matrimoni da copertina con centinaia di jet

privati, ma non può essere visitata da un operaio o da una madre con i

figli se non è disposto a pagare un pedaggio di 100 euro. Semplicemente

inaccettabile.

L’overtourism è un tema reale, e va affrontato con strumenti seri, non

emarginando la gente comune. Venezia deve vivere, non svendersi. Non può

diventare Disneyland per pochi e deserto per chi ci abita” conclude Bonelli.

