25 Luglio 2025

SPORT: CASO (M5S), "NAPOLI CAPITALE EUROPEA SPORT, GOVERNO SOSTENGA PERIFERIE E CAMPI FLEGREI"

ROMA, 25 lug. – “La Camera ha approvato un ordine del giorno a mia prima firma che impegna il Governo a istituire un fondo nazionale a sostegno del programma “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”. È un segnale importante che può contribuire a rafforzare l’ottimo lavoro che sta portando avanti il Comune di Napoli, in particolare con l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante”, dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.

“La nomina di Napoli come Capitale Europea dello Sport 2026 è un riconoscimento di enorme valore simbolico e strategico, frutto di un impegno condiviso dell’Amministrazione comunale, del Comitato Regionale Campania del CONI – promotore della candidatura – e dell’USSI Campania. Si tratta di una straordinaria occasione per promuovere lo sport come diritto di tutti, come strumento di benessere, partecipazione e sviluppo territoriale. Ma per valorizzare al massimo questo titolo serve anche l’aiuto del Governo”.

“Napoli 2026 – prosegue Caso – deve essere una grande occasione soprattutto per i quartieri periferici, per l’intera Città Metropolitana e per i Campi Flegrei, oggi colpiti dalla crisi bradisismica che sta mettendo a dura prova residenti e territori. Lo sport può essere una leva potente di resilienza, inclusione e coesione sociale, ma è necessario un sostegno economico concreto da parte dello Stato per dare più forza e più largo respiro alle azioni già messe in campo”.

“Con questo ordine del giorno – conclude – chiediamo che il fondo nazionale contribuisca alla riqualificazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, all’organizzazione di eventi educativi e inclusivi, e alla promozione culturale e turistica dell’intera area metropolitana. Nessun territorio deve essere lasciato indietro”.

