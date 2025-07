(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 PONTE BRESSANA, SIRONI (M5S): ISTANTANEA ELOQUENTE DEL MENEFREGHISMO DI SALVINI VERSO I PENDOLARI DEL NORD

PONTE BRESSANA, SIRONI (M5S): ISTANTANEA ELOQUENTE DEL MENEFREGHISMO DI SALVINI VERSO I PENDOLARI AL NORD

ROMA, 25 LUG. – “Di tutte le peripezie che i passeggeri dei treni italiani hanno vissuto nell’ultimo anno solare si è approfonditamente parlato. I cantieri per ammodernare la rete e fare le manutenzioni sono sacrosanti, ma vanno pianificati. E sulle interruzioni di linea e sulle modifiche degli orari di percorrenza serve una comunicazione massiccia e capillare che non c’è stata. Purtroppo le destre, col ministro Salvini in testa, hanno palesato menefreghismo verso pendolari, lavoratori, turisti e imprese. Un’istantanea eloquente di questo mood pilatesco la abbiamo avuta al Nord con il ponte di Bressana, che condizionerà per mesi la tratta tra Milano e Genova proprio nel bel mezzo del turismo estivo. Come M5s abbiamo promosso diverse iniziative per evidenziare la sciatteria con cui è stata gestita questa chiusura, rimanendo però inascoltati. Ieri in regione Lombardia le destre hanno voluto dire no anche ad ogni impegno per stanziare dei fondi per indennizzare i pendolari che vivranno mesi infernali: l’odg M5s all’assestamento del Bilancio regionale è stato respinto al mittente. Il governo nazionale e quello regionale sono perfettamente coerenti nel fare spallucce: nessuno sgravio sulle tratte autostradali (alternative al ponte) che collegano l’Oltrepò pavese a Milano, nessuna azione di incentivo al lavoro agile, nessun indennizzo per i passeggeri né per le imprese. Un “abbozzate e zitti” molto poco edificante, in linea con l’atteggiamento di Salvini verso tutti i passeggeri italiani ostaggio dei disagi incredibili presenti in più regioni del paese”. Così in una nota la senatrice M5s Elena Sironi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle