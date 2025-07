PNNR, DAMANTE (M5S): ORA MELONI SI ACCORGE DEI RITARDI

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

Rima, 25 lug. – “Ora anche la presidente Meloni si accorge che siamo davanti a un ritardo incolmabile sulla messa a terra del Pnrr. Ci chiediamo dove sia stata fino a adesso”, è quanto affermi una nota la senatrice M5s Ketty Damante segretaria in commissione Bilancio.

“Proprio ieri – aggiunge – in occasione del voto sul rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato avevamo richiamato il governo sui ritardi del Recovery plan. Fino a oggi sono stati spesi solo 69 miliardi. Un’inezia rispetto agli oltre 190 miliardi portati dal governo Conte II”.

“Adesso anche lei si rende conto che non riusciremo a dare al Paese tutti quei progetti che avrebbero colmato disuguaglianze e inefficienze sui territori, dalla sanità alle infrastrutture all’inclusione sociale”.

“A poco serve ora strigliare i suoi ministri che hanno tagliato e rimodulato il Piano fino a renderlo inconsistente e niente di più che un’operazione di make up estetico. Così mentre Meloni sì bea delle interviste all’estero l’Italia resta indietro su tutto”, conclude.

