“Paolo De Poli”: inaugura la mostra organizzata da Iuav con Musei Civici di Padova

Museo Eremitani, piazza Eremitani 8 | Padova

26 luglio – 16 novembre 2025

Orario 9-19 / ingresso con il biglietto del Museo

a cura di

*Alessandra Bosco, Lucilla Calogero*, Università Iuav di Venezia

*Elisabetta Gastaldi*, Musei Civici di Padova

COMUNICATO STAMPA

Artista, artigiano e imprenditore, *Paolo De Poli *(Padova 1905-1996) è

diventato noto in tutto il mondo per la sua maestria nella tecnica dello

smalto, che seppe trasformare in un linguaggio moderno, frutto di continue

sperimentazioni.

A De Poli i *Musei Civici di Padova *dedicano un’ampia mostra

retrospettiva, organizzata dall’*Assessorato alla Cultura del Comune di

Padova* con l’*Università Iuav di Venezia*, curata da *Alessandra Bosco *e*

Lucilla Calogero* (Università Iuav di Venezia) ed *Elisabetta Gastaldi *(Musei

Civici di Padova) e realizzata con il contributo della *Fondazione Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo*.

“*Paolo* *De Poli è una figura di straordinaria importanza nella cultura

artistica e artigianale padovana,*” dice l’assessore alla cultura *Andrea

Colasio*, “*come dimostra anche il ricco e prezioso gruppo di opere che

grazie agli eredi dell’artista fa oggi parte delle collezioni civiche e

troverà una collocazione definitiva nel futuro museo del design al Castello

Carrarese. Questa mostra al Museo Eremitani gli è dovuta e gli rende

omaggio nel migliore dei modi*”.

Per *Alberto Bassi*, professore all’Università Iuav di Venezia, storico del

design e autore di pubblicazioni su Paolo De Poli, la mostra è “*l’esito

concreto di un lungo e proficuo dialogo tra l’Università Iuav di Venezia e

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova volto a valorizzare i

contributi più significativi della cultura del progetto e dell’impresa

sviluppati nel tempo nella città patavina, con una attenzione specifica ai

fondi storici e archivistici ma anche alla valorizzazione di nuove

professionalità nel campo della ricerca, del design e delle imprese”*.

Al centro dell’esposizione al Museo Eremitani sono le due donazioni ai

Musei Civici di Padova effettuate dagli eredi dell’artista nel 2006-2007 e

nel 2022: nel complesso oltre cento opere, tra cui *elementi d’arredo,

pannelli decorativi e oggetti di design, *che testimoniano l’evoluzione e

la varietà della produzione di De Poli dagli anni Venti agli anni Ottanta e

la lunga collaborazione con *Gio Ponti*, avviata a partire dagli anni

Quaranta.

A questi lavori, organizzati secondo criteri tipologici e tematici, sono

affiancati *documenti originali* appartenenti al *Fondo De Poli*

donato all’*Archivio

Progetti dell’Università Iuav di Venezia *che mettono in luce la capacità

di fondere la tradizione artigiana italiana con una moderna idea di

progettualità e di esplorare i processi di lavorazione, le sperimentazioni

tecniche e le pratiche di smaltatura e cottura del rame.

Arricchisce il percorso della mostra una* linea del tempo*, che rappresenta

graficamente e in ordine cronologico le opere delle donazioni, con

informazioni sulle principali mostre e testi autografi che approfondiscono

l’impegno civico e il pensiero critico di Paolo De Poli. Una *mappa

infografica*, poi, evidenzia i luoghi cittadini in cui sono presenti tracce

dirette della produzione di De Poli, in un percorso diffuso nel cuore di

Padova.

Nelle sale del Museo Eremitani l’*installazione sonora e ambientale*

*“Sonificazione

lunare”*, realizzata da* Alessandro Fiordelmondo* del *Centro di Sonologia

Computazionale del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

dell’Università di Padova*, ricorda come la luna sia stata una delle

suggestioni dell’artista nelle sue ricerche sul colore.

La mostra si distingue anche per la particolare attenzione ai temi

della *sostenibilità

ambientale*: per l’allestimento sono state riutilizzate strutture

esistenti, riadattate alle esigenze espositive, e utilizzati materiali

riciclati o facilmente riciclabili mettendo in pratica riflessioni e

ricerche emerse durante lo svolgimento dell’assegno di ricerca annuale *NSBVN

– Sustainable Exhibit* dell’Università Iuav (assegnista di ricerca *Pietro

Lora*), finanziato dal *Fondo Sociale Europeo della Regione del Veneto*,

orientato a evidenziare e supportare l’adozione di buone pratiche di

sostenibilità nella gestione e nell’allestimento di mostre temporanee e

permanenti.

Nel *catalogo* della mostra, che riproduce le opere esposte, testi critici

approfondiscono il percorso creativo di Paolo De Poli, l’importanza delle

donazioni per il patrimonio civico e gli aspetti metodologici

dell’allestimento sostenibile ideato da Iuav.

*cartella stampa*

Università Iuav di Venezia

