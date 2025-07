(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Nota stampa

Sabato 26 luglio DUC chiuso per intervento di manutenzione elettrica

Parma, 25 luglio 2025. Nella giornata di sabato 26 luglio gli uffici del DUC – Direzionale Uffici Comunali, in Largo Torello de Strada n. 11/a, resteranno chiusi per consentire un intervento straordinario di manutenzione sulla cabina di trasformazione dell’energia elettrica.

I cittadini e le cittadine che avevano già fissato un appuntamento presso i Servizi Demografici saranno contattati dal personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per riprogrammare una data nel più breve tempo possibile.

