(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Napoli, Cerreto (FdI): Inammissibile morire sul luogo di lavoro

“Resto esterrefatto e addolorato nell’apprendere dell’incidente di stamane, dove tre uomini, che stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri, sono morti a seguito di un cedimento di un ponteggio mobile. Non si può accettare di uscire la mattina e non far più rientro dai propri cari. Il governo Meloni tanto ha fatto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma tanto vi è da fare. Sicurezza e prevenzione non sono mai eccessivi. Mi auguro che verrà fatta luce sull’accaduto, cosa che tuttavia non ci darà indietro nessun lavoratore perito. Dobbiamo fare in modo che il numero dei morti sul lavoro cali vertiginosamente e renderlo prossimo allo zero. Serve un impegno delle istituzioni ma anche di imprese e lavoratori. Mai accettare di lavorare in condizioni rischiose, mai chiederlo ad un dipendente. La cultura della sicurezza è la prima cosa sulla quale investire. Alle famiglie e alla cittadinanza tutta va il nostro cordoglio”.

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia, capogruppo in commissione agricoltura e componente della Commissione d’inchiesta sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

