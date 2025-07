(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

**Giornata di festa a Pistoia per San Jacopo, Giani al corteo di apertura

delle celebrazioni**

/Scritto da Redazione, venerdì 25 luglio 2025 alle 13:05/

Giornata di festa per Pistoia, che celebra oggi San Jacopo, il patrono

della città. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha partecipato

questa mattina alla tradizionale processione dei ceri, in cui ogni rione

cittadino ha accompagnato il corteo con un cero decorato nei propri colori.

“Le celebrazioni in onore di San Jacopo – sottolinea Giani –

rappresentano un momento di grande valore storico, culturale e spirituale

per tutta la Toscana. Questa festa, che unisce fede, tradizione e identità

cittadina, è un’occasione per riscoprire le nostre radici e valorizzare il

patrimonio unico della nostra regione. Come da tradizione, i festeggiamenti

si concludono stasera con la suggestiva rievocazione della Giostra

dell’Orso, capace di coinvolgere tutta la comunità e di attrarre

visitatori da ogni parte. È un simbolo di orgoglio per Pistoia e per la

Toscana, che dimostra come le tradizioni mantengano intatto il loro fascino

e la loro autenticità”.