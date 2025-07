(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Fine vita. Bonelli: maggioranza blocca una legge di civiltà con ferocia

ideologica. Basta accanimento terapeutico

“La decisione della Corte Costituzionale di dichiarare inammissibili le

questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sul fine vita, pone ancora una

volta in evidenza la gravissima responsabilità del governo Meloni “

Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde

che prosegue :

“La maggioranza continua a bloccare ogni passo in avanti con una ferocia

ideologica che nega la libertà individuale, costringe alla sofferenza e

impone un accanimento terapeutico contrario alla Costituzione e al buon

senso. È un atteggiamento disumano e irresponsabile.

Come Alleanza Verdi e Sinistra siamo al fianco di chi chiede rispetto,

dignità, libertà di scelta. Non possiamo lasciare che il vuoto legislativo

costringa le persone a percorsi tortuosi, umilianti, spesso fuori dai

confini del Paese, per vedere riconosciuto un diritto che dovrebbe essere

garantito dallo Stato” conclude Bonelli.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE