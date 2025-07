(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 ELEZIONI, TUCCI (M5S): PDL PER VOTO ONLINE, BENEFICI SU ASTENSIONISMO, COSTI E SEMPLIFICAZIONE

ROMA, 25 lug. – “Il voto elettronico online è una delle più importanti innovazioni che possiamo apportare nel campo della democrazia. Può ridurre fortemente l’astensionismo, soprattutto tra i giovani, agevolare le persone con disabilità, i residenti all’estero o in mobilità. Inoltre, può consentire uno spoglio immediato dei voti e ridurre notevolmente i costi, semplificando la logistica. Per questo, sulla base di tante conoscenze, esperienze e sperimentazioni già disponibili, ho presentato una proposta di legge per introdurlo in Italia”.

Lo afferma il deputato M5S Riccardo Tucci.

“Già da più di venticinque anni – aggiunge Tucci – il Consiglio d’Europa ha sottolineato la compatibilità del voto elettronico con il Codice, i protocolli e gli standards di buona pratica elettorale definiti dalla Commissione di Venezia, non soltanto del voto a distanza ma pure di quello espresso in forma elettronica. Anche l’UE sta valutando il voto a distanza, di tipo elettronico, come una plausibile modalità per affiancare o sostituire il voto cartaceo. Il voto elettronico si sta diffondendo progressivamente in Brasile, Canada, India e Stati Uniti ma anche in Paesi europei come Spagna, Belgio e Paesi Bassi. L’Estonia dal 2005 consente il voto online per le elezioni politiche e amministrative e nel 2023 oltre il 50% degli elettori ha votato online. La Francia consente il voto online per i cittadini residenti all’estero. Nella storia politica italiana il voto elettronico ha un’esperienza di sperimentazioni parziali e discontinue. Con la pdl a mia prima firma, si introduce il voto online a partire dal 2028 per le elezioni della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, nonchè dei consigli regionali e comunali, ma non prima di aver svolto una simulazione circoscritta a determinati ambiti territoriali per ciascuna tipologia di consultazione elettorale. Solo all’esito della simulazione si potrà procedere all’utilizzo del sistema di voto elettronico on-line e di scrutinio elettronico in un evento elettorale ufficiale”.

