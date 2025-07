Cs. n.348 Spighe Verdi 2025, Ragusa tra i 90 comuni italiani virtuosi + foto

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Ufficio Stampa

Comunicato n.348

Spighe Verdi 2025, Ragusa tra i 90 comuni italiani virtuosi

Quest’anno, soltanto 90 località rurali italiane si sono distinte per le loro pratiche sostenibili, ottenendo l’ambito riconoscimento Spighe Verdi 2025. Un risultato eccezionale per la Sicilia, che vede ben tre dei suoi comuni insigniti di questo prestigioso titolo, tutti situati nel cuore del territorio ibleo: Ragusa, Modica e Vittoria.

“Solo 90 località rurali – afferma il sindaco, Peppe Cassì – potranno fregiarsi della bandiera Spighe Verdi 2025, il riconoscimento che premia le pratiche sostenibili di economia circolare, la tutela del paesaggio, la valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’accoglienza.

Solo 3 i Comuni siciliani meritevoli, tutti Iblei: alla nostra Ragusa si affiancano Modica e Vittoria. Un valore aggiunto per tutto il territorio”.

“È stato un onore – prosegue l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta – partecipare alla cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma al CNR, un’occasione di confronto e di scambio di buone pratiche tra Comuni virtuosi.

Ambiente, innovazione e qualità della vita a confronto col mondo agricolo e rurale: il riconoscimento Spighe Verdi non è un traguardo, ma un impegno continuo a fare di questi valori i pilastri di turismo esperienziale, cultura enogastronomica, servizi sostenibili. Ragusa continua a essere un esempio”.

Giovanni Iacono