[Comune Palermo] Dichiarazione Giuseppe Federico – Potature alberi

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Si inoltra quanto segue

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“ Dall’inizio del mandato abbiamo segnalato la necessità di potature in

diverse zone trascurate da oltre dieci anni: viale dei Picciotti, via

Panzera, via Giafar, via Hassan e molte altre. Solo interventi sporadici

con l’ex assessore Mineo; poi il vuoto.

Sappiamo delle difficoltà economiche che ha affrontato l’amministrazione e

della carenza di personale, ma dopo un accordo da 12 milioni di euro

ottenuto dall’assessore Alongi, anche le potature sono ferme. Abbiamo

rispettato la nidificazione degli uccelli, dimostrando senso civico, ma non

si parla di data presunta di inizio o perlomeno iniziare prima che iniziano

le scuole.

Forse Fa paura che la Circoscrizione si prenda il merito di questo

intervento?

Finché il Consiglio Comunale non affronterà seriamente il tema del

decentramento, nulla cambierà. Le Circoscrizioni conoscono il territorio,

ma sono prive degli strumenti per intervenire.

Faccio un appello al sindaco affinché possa prendere in prima persona

questo problema e rendere queste strade vicino le scuole sicure per la

prossima apertura dell’anno scolastico.”

Lo dichiara il Presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico