25 Luglio 2025

BANCHE, GUBITOSA (M5S): ALTRO CHE CONTI CORRENTI, GOVERNO MUOVE RISIKO PER INTERESSI PRIVATI

Roma, 25 luglio. “Il M5S ha votato a favore del ddl conti correnti alla Camera perché è chiaro che oggi per un cittadino avere un conto significa poter vivere e avere servizi di primaria necessità. Ed è giusto che la banca non possa negare, se non per ragioni di antiriciclaggio e lotta al terrorismo, l’apertura di un conto corrente o non possa decidere la chiusura di un conto corrente che ha un saldo attivo. Ma non si può tacere sulla profonda contraddizione che accompagna il provvedimento, dovuta al coinvolgimento del Governo Meloni nel risiko bancario. E’ preoccupante che mentre si approva un provvedimento per difendere il diritto di tutti ad avere un conto corrente, lo stesso Governo sia impegnato a muovere i fili di un gigantesco risiko bancario in cui si mescolano interessi privati, equilibri politici, giochi di potere e in cui sono addirittura coinvolte le Casse di previdenza che gestiscono i soldi dei professionisti per le future pensioni. Tutto questo non riguarda l’interesse generale e avviene al di fuori di un dibattito pubblico”. Lo ha detto a Radio anch’io, su Radio Rai 1, il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S.

