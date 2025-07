(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 ALOISIO (M5S): DEPOSITATA INTERROGAZIONE PER TUTELA POLISPORTIVA PARTENOPE DI NAPOLI

l”Ho depositato un’interrogazione che reca l’obiettivo di affrontare una problematica afferente ad un sito della città di Napoli, la Polisportiva Partenope, una delle realtà sportive e sociali più importanti del nostro territorio, che rischia di perdere i suoi locali a causa di una procedura di sfratto avviata dall’Agenzia del Demanio, che ha stimato un debito di circa 700.000 euro per morosità. Questa società, che da oltre settant’anni offre opportunità di crescita e inclusione a centinaia di giovani, si propone di trovare una soluzione sostenibile e condivisa. Nella mia interrogazione ho chiesto al Governo e all’Agenzia del Demanio di valutare con attenzione la possibilità di trasferire la gestione degli spazi al Comune di Napoli, affinché possano essere inseriti tra le attrezzature pubbliche di quartiere, tramite una convenzione che garantisca un affitto calmierato e la continuazione dei servizi sociali e sportivi offerti dalla Polisportiva. Ritengo inoltre fondamentale sospendere temporaneamente le azioni di sfratto, per evitare l’abbandono degli spazi e favorire iniziative di rigenerazione urbana, coinvolgendo programmi nazionali e locali. L’obiettivo è salvaguardare un patrimonio di grande valore civico, sociale e sportivo, e garantire che questi locali continuino a rappresentare un punto di riferimento positivo per la comunità napoletana, promuovendo un’opportunità di crescita, inclusione e coesione sociale. L’auspicio è che i ministri competenti non si voltino dall’altra parte”.

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

