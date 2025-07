Università, Esposito (CNPI): “Sempre più lauree professionalizzanti”

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

*Circa 57 i corsi di laurea professionalizzante (26 LP-01, 12 LP-02, 19

LP-03) ad oggi attivi per diventare Periti Industriali e 19 gli accordi

sinora siglati con gli atenei italiani per garantire una presenza capillare

dell’offerta formativa su tutto il territorio nazionale. Questi i numeri

che descrivono le opportunità in corso, per l’anno accademico 2024-2025,

derivanti dalle nuove lauree professionalizzanti articolate, appunto, *in *tre

classi di laurea*, ciascuna dedicata ad un ambito tecnico specifico: *LP‑01*

– *Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio*; *LP‑02* –

*Professioni

tecniche agrarie, alimentari e forestali*: *LP‑03* – *Professioni tecniche

industriali e dell’informazione. *Queste classi sono state introdotte per

rispondere ai bisogni del mercato del lavoro. Accedendo ad esse, infatti, è

ora possibile diventare Perito Industriale Laureato attraverso un percorso

triennale integrato, che unisce: formazione accademica (1 anno), laboratori

(2 anno), tirocinio pratico valutativo (3 anno), e abilitazione

professionale mediante semplificazione all’Esame di Stato.

I corsi, inseriti nel Registro Nazionale Tirocinanti

* (RNT),* istituito dal Consiglio Nazionale dei

Periti Industriali, e a cui sono iscritti circa 200 studenti, prevedono

un’intensa attività laboratoriale e tirocini obbligatori, in stretta

collaborazione con aziende, enti pubblici, studi professionali e con gli

Ordini professionali territoriali. Si tratta di una risposta concreta alla

crescente richiesta di tecnici specializzati, capaci di affrontare le sfide

della transizione ecologica, digitale e industriale. Ad oggi, poi, il CNPI

e gli Ordini territoriali hanno sottoscritto *circa 19 convenzioni con gli

Atenei*, che offrono corsi LP come, ad esempio, quelle sottoscritte con:

Libera Università di Bolzano; Università degli Studi di Cagliari; SUPER –

Scuola Universitaria per le Professioni Tecniche Emilia-Romagna;

Politecnico di Torino; Università degli Studi di Brescia; Università degli

Studi di Perugia; Università di Pisa; Università degli Studi di Torino;

Università della Tuscia *(LP‑01). *

*“Con le lauree professionalizzanti stiamo contribuendo a costruire una

nuova filiera formativa tecnica, in grado di valorizzare il merito e le

competenze. Il successo del modello è confermato dalle convenzioni già

attivate con gli atenei: una rete in crescita, capace di dare risposte

concrete ai giovani e al sistema produttivo del Paese”, ha dichiarato il

Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giovanni

Esposito. I percorsi accademici per i Periti Industriali, tuttavia, non

sono solamente quelli delle nuove 3 classi LP. Ci sono, infatti, tutti

quelli delle 14 classi triennali ex art. 55, comma 2, lett. d) DPR

328/2001, che si sono laureati e hanno chiesto di sostenere l’esame di

Stato e quelli che prenderanno la laurea nei prossimi anni. “Per tutti

questi studenti, infatti, il CNPI sta chiedendo modalità semplificate di

abilitazione all’università, in via transitoria ex art. 6, comma 2, Legge

163/2021, e si sta impegnando affinché tali lauree diventino direttamente

abilitanti (ex art. 4)”, ha infine chiarito Esposito.*

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti delle Università

interessate, il sito Universitaly

, oltre alla piattaforma

del Registro Nazionale Tirocinanti .