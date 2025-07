(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Time. Matteoni (FDI): Giorgia Meloni simbolo Italia protagonista

“Giorgia Meloni non è soltanto il volto di un’Italia che crede nel cambiamento, ma è anche il simbolo di un’Italia protagonista nelle grandi sfide globali. La recente copertina della rivista Time, con la didascalia “Where Giorgia Meloni is leading Europe”, rappresenta un riconoscimento significativo della sua leadership e della sua visione per un’Europa unita e forte. Questo prestigioso riconoscimento va oltre il singolo: è un segno del rinnovato ruolo dell’Italia nel contesto europeo e mondiale. Sotto la guida di Giorgia Meloni, il nostro Paese ha ripreso a farsi sentire, affrontando con determinazione questioni cruciali come la sicurezza, l’economia e l’immigrazione. La nostra Premier incarna un’Italia che non si limita a osservare e ad aspettare che qualcuno ci dica cosa fare, ma che agisce con coraggio e voglia di riscatto, pronta a contribuire attivamente a soluzioni per le sfide più urgenti del nostro tempo. Questa copertina è un motivo di orgoglio nazionale e un’opportunità per tutti noi di sostenere e partecipare a questo percorso di leadership e innovazione negli approcci e nella visione del nostro Paese. Insieme al nostro Presidente, stiamo testimoniando che possiamo costruire un’Italia pronta a costruire un cammino diverso, a testa alta e senza timore di esprimere l’orgoglio di essere italiani”.

Così commenta l’On. Nicole Matteoni, deputata e segretaria provinciale Fratelli d’Italia Trieste.

