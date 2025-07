(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Scomparsa di Tony Magliozzi, proclamato il lutto cittadino.

Rinviato l’evento previsto per il programma “Bandiera blu”

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 25 luglio, quando si svolgeranno le esequie di Tony Magliozzi, il pescatore morto nel naufragio della sua imbarcazione. Una decisione, annunciata nell’immediatezza della tragedia che ha colpito la famiglia Magliozzi e la marineria anziate, formalizzata oggi.

Nell’ordinanza si dispone che le bandiere sugli edifici pubblici vengano esposte a mezz’asta e si invitano i cittadini, le istituzioni pubbliche e sociali, culturali, sportive e le attività commerciali a partecipare mediante la sospensione delle attività ludiche e ricreative.

Al contempo è stata rinviata l’iniziativa prevista per la “Giornata mondiale di prevenzione dell’annegamento” promossa dalla FEE in tutti i 246 Comuni italiani che hanno conseguito la Bandiera Blu. Trattandosi di una delle azioni previste nel programma per ottenere il riconoscimento, l’evento sarà recuperato a breve.

Anzio, 23 luglio 2025

Segreteria del Sindaco di Anzio