(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 SALUTE, DI LAURO (M5S): “PREOCCUPAZIONE PER BONUS PSICOLOGO, NON C’E’ TEMPO DA PERDERE”

Roma, 24 lug. – “Il click day per il bonus psicologo del 2025 era previsto per domani, ma il governo ha deciso di rimandarlo a causa di diverse criticità. Innanzi tutto, manca il decreto attuativo del ministero e poi i fondi non bastano. Le risorse attualmente stanziate dal governo, infatti, sarebbero sufficienti per coprire solo 6300 richieste, quando l’anno scorso erano arrivate oltre 400mila domande. Si tratta di una situazione che desta sicuramente preoccupazione, perché parliamo di una vera e propria emergenza che riguarda il disagio e i disturbi psicologici, soprattutto nei più giovani. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto per dare la giusta centralità alla salute mentale nell’agenda politica del Paese e chiediamo al governo di agire al più presto per dare risposte a chi soffre. Non c’è più tempo da perdere”. Lo scrive in una nota Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle