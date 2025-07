(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Migranti: Braga (Pd), Per cpr Albania spese enormi. Basta propaganda, chiudeteli.

I dati sui costi dei Cpr in Albania analizzati da Action aid e Univerisità di Bari – 114 mila euro a posto – sono uno schiaffo in faccia a tutte le spese utili che si sarebbero potute sostenere con quelle cifre. Parliamo di sanità, asili nido, trasporti pubblici, oppure centri accoglienza rispettosi della dignità umana. Invece la presunzione e l’arroganza del governo e in primo luogo della Premier hanno trasformato un errore politico, la gestione dell’immigrazione fuori dall’Italia, in un enorme spesa a carico della collettività. Ecco i patrioti: stravolgono le regole, sprecano risorse e poi cantano vittoria. Basta con la propaganda: chiudete quei centri.

Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

ROMA, 24 LUGLIO 2025

