(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Mafia. Longi (FdI): prioritario spezzare sfruttamento animale

“È stato per me motivo di orgoglio potere illustrare questo filone d’inchiesta, promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia e a me particolarmente caro” – ha dichiarato Longi, deputato di FdI e relatrice di maggioranza della Commissione parlamentare d’inchiesta sul maltrattamento e lo sfruttamento degli animali – “assieme al presidente della Commissione, on. Jacopo Morrone, e al sen. Rando.”

“Abbiamo illustrato dati raccolti in quasi due anni di lavoro,” ha proseguito Longi, “che mettono in luce il legame profondo tra criminalità organizzata e sfruttamento degli animali, in particolare attraverso il fenomeno delle corse clandestine di cavalli. Un sistema sommerso, ma capillare, che va contrastato con decisione. Le nostre proposte non si limitano all’analisi del fenomeno, ma puntano a rafforzare gli strumenti di contrasto e prevenzione: serve una rete solida tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e cittadini,” ha spiegato la relatrice, “perché solo unendo le forze possiamo spezzare la catena di illegalità che si nasconde dietro queste pratiche crudeli”.

“Questa relazione è un punto di partenza,” ha concluso Longi, “un segnale chiaro che lo Stato c’è e non resterà indifferente davanti allo sfruttamento animale legato alla mafia”.

