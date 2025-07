(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

ISRAELE, PELLEGRINI (M5S): TAJANI RIFERISCA SU ANNESSIONE ED ESCALATION GENOCIDA

Roma, 24 luglio – “Dopo il genocidio, dopo la pulizia etnica, dopo i piani per creare un campo di concentramento per seicentomila gazawi, arriva il voto alla Knessett per l’annessione della Cisgiordania a Israele. La maschera è stata tolta, le intenzioni di Israele, già molto chiare da tempo, ora hanno addirittura il timbro del parlamento, peraltro condite da dichiarazioni farneticanti e genocide di altri ministri del governo, come quella di Ben Eliyahu («tutta Gaza sarà ebraica»), o come quella della ministra Gila Gamliel («o noi o loro!», con annesso video creato dall’intelligenza artificiale che mostra la nuova riviera di Gaza). E’ una escalation di farneticazioni genocide che, purtroppo, non hanno sortito alcuna reazione europea o italiana, come se la vita dei palestinesi valesse meno di zero, come se fossero bestie da uccidere a proprio piacimento. Per questi motivi oggi alla Camera ho chiesto che il ministro Tajani venga a riferire con urgenza circa la posizione del governo italiano in merito alle ultime farneticazioni provenienti da Israele”.

Lo afferma il deputato M5S Marco Pellegrini.

