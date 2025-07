(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 GOVERNO. LOPERFIDO (FDI): COPERTINA TIME? CON MELONI ITALIA DIVENTATA MODELLO NEL MONDO

“La copertina del Time dedicata a Giorgia Meloni e il lungo articolo a lei dedicatole non sono altro che la conferma di quanto il carisma e la leadership del presidente del Consiglio italiano siano evidenti in tutto il mondo. L’Italia è guardata con rispetto, stima e ammirazione ora grazie a Giorgia Meloni che sta portando avanti una linea politica chiara, pragmatica, lungimirante, con visione e passione. L’Italia sta diventato un modello, un riferimento per la gestione dell’immigrazione, della sicurezza, per la partnership commerciale e il rispetto degli accordi presi a livello internazionale. Il governo Meloni, da pari a pari, si confronta con le grandi Nazioni del mondo e sta portando a casa risultati che non si vedevano da decenni. Con orgoglio, stiamo rilanciando l’Italia e in tutto il mondo se ne sono accorti”. Lo dice Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Affari Esteri alla Camera.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati