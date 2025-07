foto REGIONE – dopo Expo Osaka

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 UN PONTE PER IL GIAPPONE, BUONE NOTIZIE PER LE MARCHE DOPO EXPO 2025 OSAKA

Un’occasione per delineare il futuro delle relazioni economiche tra le Marche e il Giappone dopo la settimana dall’1 al 7 giugno dedicata alla regione, per l’Expo di Osaka 2025. È quanto offerto dal Convegno “Un ponte per il Giappone – Opportunità di Crescita dopo Expo 2025 Osaka”.

Questo momento di incontro, strutturato come un vero e proprio workshop, si è svolto questo pomeriggio a Osimo, nella sede della Cristianpack srl, alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini.

Due esigenze alla base del convegno: da un lato, presentare i positivi risultati e i dati salienti emersi dalla recente partecipazione della Regione Marche ad EXPO 2025 Osaka; dall’altro lato, discutere delle future iniziative da sviluppare in Giappone, ponendo le basi per una collaborazione sempre più proficua.

