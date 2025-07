Comunicato stampa: Il Lungomare di Milano Marittima dal Canalino alla XIX traversa intitolato a Silvano Collina.

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

TRATTO DAL CANALINO ALLA 19^ TRAVERSA

SCHEDA RIASSUNTIVA

L’area d’intervento riguarda la fascia di lungomare di Milano Marittima compresa tra gli

stabilimenti balneari e le strutture alberghiere, nel tratto fra la 1^ Traversa Pineta e la 19^

traversa Pineta, delimitato a sud dal Canalino e a nord dall’area Pineta di Cervia/ex

Colonia Varese, per una lunghezza di 1.550 metri.

Un intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana della località costiera di Milano

Marittima per migliorare le condizioni di offerta e attrattività turistica, con la realizzazione di

luoghi ad alta fruibilità pubblica come percorsi ciclabili e pedonali, aree a verde, giardini,

aree di sosta; conservazione e ricostruzione del paesaggio vegetale; unione tra la fascia

dell’arenile e l’ambito urbano; costruzione delle reti tecnologiche, dell’illuminazione

pubblica e dell’arredo urbano.

Percorsi ciclo-pedonali e carrabili

Il tratto sarà di lunghezza pari a 1.550 ml circa, avrà una larghezza complessiva di 4,00

ml, e realizzato come una sorta di “piazza lineare”, in continuità con i tratti già conclusi e in

corso per quanto attiene stile e materiali. Il sottofondo sarà idoneo anche al transito dei

mezzi di primo soccorso. Il transito veicolare sarà interdetto e ammesso solo fino alle

rotonde e tratti terminali delle traverse a mare. Presso il percorso è stata prevista una

fascia laterale di pavimentazione in rilievo, inserita negli autobloccanti, specifica per non

vedenti. Sul lato mare del percorso verrà realizzato un muretto in pietra a secco contenuto

all’interno di griglie metalliche in acciaio opportunamente rivestite lato mare, con funzione

di protezione dell’ingressione marina. Sull’area lato mare del muretto è prevista una zona

di larghezza 2 m, realizzata con terreno stabilizzato, che potrà essere utilizzata dagli utenti

degli stabilimenti balneari per il parcheggio delle biciclette. In caso di forti mareggiate i

varchi per l’accesso ai bagni potranno essere chiusi in maniera stagna utilizzando un

sistema di paratoie mobili.

Le aree verdi

Ai lati del percorso e dell’area polifunzionale dedicata ai pedoni sono previste varie aree

verdi, che verranno piantumate a prato. Tali aree costituiscono essenzialmente una zona

filtro tra la linea edificata di prima fascia e il percorso ciclopedonale. Sono previste

essenze autoctone tipo macchia mediterranea inserendo delle linee sovrapposte di

essenze alberate ed arbustive; le essenze arboree esistenti valutate di maggior pregio

saranno conservate e integrate. L’idea è quella di emozionare l’utente, creando

suggestioni e facendo assumere alla vegetazione una vera e propria funzione di arredo,

senza peraltro rinunciare al suo ruolo di scambio biologico. Il muretto di protezione del

percorso fungerà da base per una siepe di essenze rampicanti e tappezzanti.

Le aree tematiche e polifunzionali

L’area a valenza polifunzionale si affiancherà al percorso ciclabile lungo tutto il suo

sviluppo e avrà dimensioni variabili a seconda delle zone; sarà caratterizzata da aree

tematiche per tutte le utenze di qualsiasi età e dedicate alla sosta pedonale, al relax, alle

attività sportive, ludiche e culturali. Lungo il confine con la linea alberghiera, al fine di

garantire l’accesso pedonale alle strutture che si affacciano sull’area demaniale, verrà

garantito il mantenimento degli accessi pedonali esistenti. Sono previsti arredi in linea

stilistica con quanto già realizzato nel tratto adiacente (sedute, cestini, portabiciclette). Le

sedute saranno evidenziate con una illuminazione notturna radente al pavimento tramite

strip led posizionati alla base delle sedute stesse.

La rete tecnologica e gli impianti

Impianto di pubblica illuminazione di design, studiato in modo da ottenere un’illuminazione

uniformemente distribuita lungo il percorso ciclabile e puntuale nelle aree verdi, e

realizzato con sistemi e tecnologie di risparmio energetico. Impianto di irrigazione delle

aree verdi. Rete di fognatura delle acque bianche e nere.

Lunghezza metri 1.550