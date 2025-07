(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 BEKO: MICHELOTTI (FDI): GOVERNO MELONI MANTIENE GLI IMPEGNI CON CONCRETEZZA E RAPIDITÀ

“L’accordo preliminare sottoscritto da Invitalia per l’acquisto dello stabilimento Beko di Siena rappresenta un passo decisivo e concreto che apre una pagina nuova per il nostro territorio e che dimostra ancora una volta la serietà e l’efficienza del Governo Meloni. Per il nostro governo ancora una volta parlano i fatti, altri invece hanno fatto solo tante parole a vuoto. Ringrazio il Ministro Adolfo Urso per la determinazione e l’impegno con cui ha affrontato questa delicata questione. Si tratta di una grande operazione strategica accompagnata dall’estensione della cassa integrazione straordinaria prevista nel decreto del giugno scorso e che è la migliore garanzia per i lavoratori e un importante passo verso la reindustrializzazione”.

Lo dichiara in una nota il deputato di FDI, Francesco Michelotti commentando la notizia della sottoscrizione dell’accordo preliminare tra Invitalia e la società Duccio Immobiliare 1 Srl per la compravendita dello storico sito industriale senese.

«Un grande plauso va rivolto anche all’amministrazione comunale di Siena, che ha dimostrato grande capacità amministrativa e collaborazione istituzionale, lavorando insieme a Invitalia e al Ministero per tutelare occupazione e sviluppo locale.”

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati