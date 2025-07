(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 AGRICOLTURA. LA PORTA (FDI): GRAZIE A GOVERNO MELONI E MINISTRO LOLLOBRIGIDA COMPARTO TORNA ATTRATTIVO PER GIOVANI

“Esprimo soddisfazione per il ddl approvato in Cdm che stanzia un miliardo di euro per il settore dell’agricoltura. E’ un provvedimento carico di visione e pragmatismo, che dimostra quanto questo comparto sia fondamentale per il governo Meloni. Innovazione e futuro sono i due cardini del disegno di legge che conferma di saper guardare al domani con lungimiranza e coerenza, accogliendo le istanze dei coltivatori e degli allevatori che da tempo aspettavano un governo in grado di rispondere alle loro preziose richieste. Sono davvero felice, inoltre, per lo stanziamento di 150 milioni di euro destinato ai giovani e al ricambio generazionale. Il ddl garantisce, inoltre, l’accesso al credito agevolato ai più giovani e alle donne e destina migliaia di ettari di terreni agricoli in comodato gratuito per le persone che hanno fino a 41 anni per ben 10 anni. Risposte concrete per un settore tornato centrale e che sta attirando sempre più giovani lavoratori. Grazie al ministro Lollobrigida e al governo Meloni, l’agricoltura torna attrattiva e sempre più competitiva per i ragazzi”. Lo dice Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura e vicepresidente di Gioventù Nazionale.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati