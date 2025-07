(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

il comunicato stampa relativo al premio Imminent Research Grant per le Neuroscienze del Linguaggio conferito a Francesca Ferroni dell'Università di Parma.

Parma.

COMUNICATO STAMPA

A FRANCESCA FERRONI DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA IL PREMIO IMMINENT RESEARCH GRANT PER LE NEUROSCIENZE DEL LINGUAGGIO

Il riconoscimento sostiene ogni anno cinque progetti innovativi nel campo della comunicazione e dei servizi linguistici

Parma, 24 luglio 2025 – Francesca Ferroni, assegnista di ricerca del Laboratorio di Neuroscienze Cognitive Sociali del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, ha vinto l’Imminent Research Grant nella categoria Neuroscienze del linguaggio. Il premio di 20.000 euro, promosso dal centro di ricerca Imminent di Translated, sostiene ogni anno cinque progetti innovativi nel campo della comunicazione e dei servizi linguistici.

Il progetto vincitore, sviluppato da Francesca Ferroni insieme a Stefania Garello (Università Roma Tre), esplora il ruolo delle aree sensomotorie nel processamento del linguaggio letterale e metaforico in seconda lingua (L2), combinando tecniche di stimolazione magnetica transcranica (TMS) e neuroimaging funzionale (fMRI). Obiettivo dello studio è determinare se regioni cerebrali come il giro frontale inferiore e la corteccia motoria primaria siano coinvolte attivamente nella comprensione semantica in L2, contribuendo anche allo sviluppo futuro di strumenti basati su intelligenza artificiale per l’apprendimento linguistico.

