VITALIZI, APPENDINO (M5S): “DESTRA COLLEZIONA PRIVILEGI A SPESE CITTADINI”

Roma, 23 lug. – “Ci stanno provando un’altra volta: Fratelli d’Italia ha depositato un Ordine del giorno al bilancio della Camera che prevede di equiparare trattamento economico e status dei deputati a quello dei senatori. Il testo, a prima firma Rampelli, si tradurrebbe in un aumento di stipendio e nel reinserimento del vitalizio. Già in passato abbiamo dovuto respingere un simile tentativo e non ci stupisce che Meloni e i suoi abbiano la faccia tosta di riprovarci, visto che hanno anche aumentato gli stipendi dei ministri. Noi continueremo a fare muro e a contrastare le loro manovre di palazzo. Come nel caso dei voli di Stato usati come taxi privati, su cui siamo ancora in attesa di una risposta del governo, non lasceremo che questa destra collezioni privilegi personali a spese dei cittadini”. Lo scrive in una nota Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

