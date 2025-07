(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 UE. FDI: LA COMMISSIONE DA’ RAGIONE AL GOVERNO MELONI E IL PD VOTA CONTRO

“Il Pd, un partito che in Europa sostiene la Commissione guidata da Ursula Von Der Leyen, oggi in XIV Commissione alla Camera ha votato contro il parere favorevole alle proposte di regolamento Ue sull’istituzione di un elenco europeo di “Paesi di origine sicuri” e sul concetto di “Paese terzo sicuro”. Prendiamo atto dell’europeismo a fasi alterne del partito di Elly Schlein: se la Commissione Ue dà ragione al Governo Meloni, il Pd è pronto persino a votare contro la stessa Commissione che in Europa sostiene. Un cortocircuito che svela l’approccio miope e ideologico con cui la sinistra affronta i grandi temi dell’attualità come l’immigrazione”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia Sara Kelany, Lucrezia Mantovani capogruppo in XIV commissione e Antonio Giordano relatore del provvedimento.

