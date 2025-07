(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 SANITA’, M. RICCIARDI (M5S): “MONITORARE VIRUS WEST NILE, PRONTA INTERROGAZIONE”

Roma, 23 lug. – “È da monitorare attentamente la situazione relativa al virus West Nile, che anche secondo l’Istituto Superiore di Sanità sta circolando in maniera precoce e più intensa rispetto agli anni scorsi. Parliamo di un virus trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, presente in Italia in forma endemica, con aumento dei casi registrato durante i mesi estivi, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro. Normalmente, l’infezione si presenta in forma asintomatica o lieve, ma in alcuni casi evolve in forme potenzialmente mortali, in particolare nei soggetti fragili. Preoccupa anche il fatto che gli enti locali non siano adeguatamente finanziati per provvedere alle disinfestazioni necessarie per prevenire il contatto dell’uomo con le zanzare, per non parlare del fatto che in alcuni presidi ospedalieri non è prevista la figura dello specialista in malattie infettive. Per tutti questi motivi, ho presentato un’interrogazione al ministro della Salute per sapere se è a conoscenza della situazione e quali azioni intende adottare. In particolare, sarebbero necessari un piano di coordinamento nazionale, in collaborazione con le Regioni, per armonizzare gli interventi, campagne informative rivolte alla cittadinanza, un rafforzamento dei protocolli di sicurezza relativi a trasfusioni e trapianti. Ma sarebbe fondamentale anche stanziare risorse aggiuntive per gli enti locali per potenziare le attività di disinfestazione e garantire adeguata formazione del personale sanitario, in particolare nelle strutture ospedaliere prive di infettivologi in pianta organica. La situazione è seria e c’è necessità di un immediato intervento concreto”. Lo scrive in una nota Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle